Na Reki razstava del Marca Chagalla

Zagreb/Reka, 6. junija - V galeriji Kortil na Reki bodo danes odprli razstavo del rusko-francoskega slikarja Marca Chagalla, naslovljeno Barve ljubezni. Postavitev bo svojevrstna retrospektiva Chagallovega ustvarjalnega opusa, ki zajema 65 neutrudnih kreativnih let, od zgodnjih 20-ih pa do 80. let minulega stoletja. Na ogled bo do 4. septembra.