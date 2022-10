Peking pozdravil odločitev Sveta ZN glede razprave o Ujgurih

Peking, 7. oktobra - Potem ko je Svet ZN za človekove pravice v četrtek glasoval proti razpravi o domnevnih kršitvah človekovih pravic Ujgurov in drugih muslimanskih manjšin v kitajski pokrajini Xinjiang, so danes v Pekingu izjavili, da se "mednarodne skupnosti ne da zlahka zavajati", s čimer so pozdravili odločitev Sveta in zavrnili očitke Zahoda o kršitvah.