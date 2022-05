Zaseženi dokumenti pričajo o zlorabah Ujgurov v regiji Xinjiang

Peking, 24. maja - Med ogromno količino podatkov, ki so bili zaseženi ob vdoru v računalniške strežnike v kitajski regiji Xinjiang, je na tisoče slik in dokumentov, ki prikazujejo kitajski sistem množičnega zatiranja in ponujajo pomemben vpogled v zatiranje Ujgurov in drugih muslimanskih manjšin v regiji, poroča BBC.