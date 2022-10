Ukrajinski obrambni minister ruske vojake pozval k predaji

Kijev, 7. oktobra - Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je danes pozval ruske vojake k predaji in jim pri tem zagotovil "življenje, varnost in pravico". Ministrov video, namenjen pripadnikom ruskih sil v Ukrajini, odraža spremenjene razmere na bojiščih, kjer ukrajinske sile beležijo niz uspehov na vzhodu in jugu države.