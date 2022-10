Rusija kritična do cenovne kapice za nafto

Moskva, 6. oktobra - Ruske oblasti so danes kritizirale uvedbo cenovne kapice za rusko nafto, ki je del osmega svežnja sankcij Evropske unije proti Rusiji. Odločitev EU so označile za absurd, ki bo po njihovem mnenju imel uničujoč učinek na energetske trge in s tem škodil praktično vsem državam.