Stranka SLS in župani protestirajo proti prenizki povprečnini za občine

Ljubljana, 6. oktobra - Predsednik stranke SLS Marko Balažic je s še tremi župani pred DZ opozoril na nerazumevanje vlade pri pogajanjih o povprečnini za občine ter pozval finančnega ministra Klemna Boštjančiča, naj k temu pristopi odgovorneje. Opozorili so, da so se stroški občin povišali do te mere, da se bodo morale odločati, kaj bodo še financirale.