Vlada predlagala povprečnino v višini 667 evrov in še upa na dogovor z občinami

Ljubljana, 27. septembra - Vladna stran bo v zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024 državnemu zboru predlagala povprečnino v višini 667 evrov, kar je 20 evrov na prebivalca v Sloveniji več, kot je trenutno določena povprečnina z dogovorom za leto 2023. Ne glede na to, da so bila razhajanja z zahtevami občin danes prevelika, še vedno upajo na dogovor z njimi.