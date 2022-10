Slovenski raziskovalci znova raziskovali aerosole v ozračju nad Atlantikom

Ajdovščina, 6. oktobra - Center za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici je tudi letos septembra sodeloval v raziskavah aerosolov v ozračju nad tropskim Atlantikom. Skupaj z Evropsko vesoljsko agencijo so raziskovali vpliv aerosolov na segrevanje ozračja in nastanek vremenskih sistemov, rezultate so predstavili na današnji novinarski konferenci.