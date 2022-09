Univerza v Novi Gorica bo raziskovala atmosfero tropskega Atlantika

Nova Gorica, 7. septembra - Center za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici in organizacija GreenLight WorldFlight, s katero sodeluje tudi svetovno znani pilot Matevž Lenarčič, bosta tudi letos septembra sodelovali v raziskavah vpliva naravnega in človekovega onesnaževanja z aerosoli ter trdimi delci na segrevanje atmosfere in nastanek hurikanov nad južnim Atlantikom.