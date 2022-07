Slatinska občina objavila razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem

Rogaška Slatina, 17. julija - Občina Rogaška Slatina je objavila razpis za oddajo 12 oskrbovanih stanovanj na naslovu Kidričeva ulica 6, ki so v njeni lasti in lasti Stanovanjskega sklada RS. Stanovanja bodo vseljiva predvidoma septembra. Do najema oskrbovanih stanovanj je upravičen prosilec, ki je starejši od 65 let in ima stalno prebivališče v slatinski občini.