Na Ptujskem gradu razstava baročnih tapiserij iz bogate mestne zbirke

Ptuj, 6. oktobra - Pokrajinski muzej Ptuj Ormož bo popoldne v vzhodnem stolpu Ptujskega gradu odprl razstavo baročnih tapiserij gradu v luči nastanka in ohranjanja z naslovom Veščine in skrivnosti mojstrov in mojstric tkanja. Namenjena je obeležitvi 40. obletnice delovanja prve konservatorsko-restavratorske delavnice za tekstil v Sloveniji.