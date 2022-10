Invazivne tujerodne vrste rastlin otežujejo naravno obnovo gozdov

Ljubljana, 5. oktobra - Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije sta septembra začela izvajati projekt varstva pred invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v gozdovih. Kot pravijo, so se v zaradi ujm in podlubnikov poškodovanih gozdovih naselile tujerodne vrste rastlin, ki otežujejo ali celo onemogočajo naravno obnovo gozdov.