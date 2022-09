Pripravljen osnutek sanacijskega načrta za obnovo pogorelega Goriškega Krasa

Miren, 28. septembra - Minister za okolje Uroš Brežan in državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Darij Krajčič sta se udeležila predstavitve aktivnosti za izvedbo sanacije po požaru na Goriškem Krasu. Prisluhnila sta predstavnikom prizadetih občin in Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), dogodku bo sledila javna razgrnitev in javna obravnava osnutka.