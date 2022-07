Turčija blokirala spletne strani nemške radiotelevizije Deutsche Welle

Istanbul, 1. julija - Turški medijski regulator RTUK je v četrtek blokiral spletne strani nemške radiotelevizije Deutsche Welle (DW) in mednarodne radijske postaje Voice of America (VOA). Kot razlog je navedel, da medija ne izpolnjujeta meril za pridobitev dovoljenja za spletno oddajanje. Pri DW so medtem že najavili tožbo za odpravo blokade.