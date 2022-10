Svet EU prikimal aktu o digitalnih storitvah

Bruselj, 4. oktobra - Svet EU je danes podprl akt o digitalnih storitvah, ki ponudnikom digitalnih storitev, kot so družbena omrežja in tržnice, postavlja jasne obveze za zaščito svojih uporabnikov pred nezakonitimi vsebinami, dezinformacijami in drugimi družbenimi tveganji. S tem je bil narejen korak naprej za bolj varno spletno okolje, so sporočili iz Sveta EU.