EU z dogovorom o aktu o digitalnih storitvah

Bruselj, 23. aprila - EU je danes zgodaj zjutraj uskladila akt o digitalnih storitvah (DSA), ki prinaša varnejše spletno okolje. Akt uvaja ostrejša pravila za platforme in spletne strani, ki razpolagajo z vrsto prepovedanih vsebin, kot so sovražni govor in slike spolnih zlorab otrok, in zagotavlja zaščito osnovnih pravic uporabnikov.