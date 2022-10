Ljubljana, 4. oktobra - Na Univerzi v Ljubljani so danes prvič podelili nagrade dr. Uroša Seljaka za najboljše znanstvene članke študentov prve in druge stopnje. Nagrado so prejeli Katja Gosar, Aljaž Kavčič in Uroš Zavrtanik, pohvalo pa Ana Lampret in Luka Petravić. Plakete za mentorstvo so prejeli Peter Jeglič, Matjaž Humar, San Hadži, Katja Košir in Matjaž Zwitter.