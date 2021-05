Slovenski fizik in kozmolog Uroš Seljak prejel prestižno Gruberjevo nagrado za kozmologijo

New Haven, 6. maja - Gruberjeva fundacije z ameriške univerze Yale je letošnjo Gruberjevo nagrado s področja kozmologije podelila tudi slovenskemu fiziku, kozmologu in profesorju astronomije na univerzi Kalifornija v Berkeleyju Urošu Seljaku. Nagrado si je prislužil za bistven prispevek metodam, ki so ključne za raziskave nastanka vesolja.