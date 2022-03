V slovenskem vesoljskem tednu o možnostih sodelovanja podjetij

Ljubljana/Praga, 28. marca - V slovenskem vesoljskem tednu, ki poteka od danes do četrtka v organizaciji gospodarskega ministrstva, predstavniki Evropske vesoljske agencije (ESA), Agencije EU za vesoljski program (EUSPA) in podjetja Thales Alenia Space (TAS) predstavljajo možnosti za sodelovanje podjetij in institucij v bodočih programih agencij in podjetja TAS.