Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 10.)

Ljubljana, 3. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je od kandidature za predsednika republike odstopil Gregor Bezenšek. Pojasnil je, da je od kandidature odstopil zaradi prejemanja groženj. Tuje tiskovne agencije so pisale še o zaprtju prelaza Ljubelj in o tem, da je Slovenija glede na sedemdnevno pojavnost covida-19 na drugem mestu v Evropi.