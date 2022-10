Večer o boju za položaj mariborskega župana (4. 10.)

Maribor, 3. oktobra - Aljoša Peršak v komentarju Nov novi obraz piše o tem, da se v boj za položaj mariborskega župana podaja Vojko Flis. Avtor meni, da Flisa podpora zmagovalca parlamentarnih volitev Roberta Goloba in kariera brez večjih afer uvrščata visoko, sprašuje pa se, kaj bo storila mariborska desnica in kdo bo prevzel volivce, ki so volili Sašo Arsenoviča.