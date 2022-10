Ustanovljen strateški svet za prenovo zdravstvenega sistema

Ljubljana, 3. oktobra - Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je s 1. oktobrom ustanovil strateški svet, ki bo pripravil predlog okvirnih sprememb za prenovo zdravstvenega sistema, med drugim na področju digitalizacije in financiranja zdravstva. Svet bo vodila Tjaša Sobočan. Prva izhodišča pričakujejo do konca letošnjega leta, so sporočili z ministrstva.