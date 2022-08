Zdravstveni svet v novi sestavi začrtal smernice nadaljnjega dela

Ljubljana, 24. avgusta - Na prvi seji v novi sestavi se je danes sestal zdravstveni svet pod vodstvom predsednice Mirte Koželj. Za njenega namestnika so potrdili Erika Breclja in začrtali smernice nadaljnjega dela. Med drugim se bodo lotili posodobitve šifrantov zdravstvenih storitev in obravnave vlog za nove zdravstvene programe.