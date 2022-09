Zaradi obilnega deževja zabeležili že okoli 100 dogodkov v več kot 40 občinah

Ljubljana, 30. septembra - Uprava za zaščito in reševanje je po zadnjih podatkih zabeležila 99 dogodkov, povezanih z obilnim deževjem, v 41 občinah. Padavine so do jutranjih ur povzročale obilo preglavic, aktiviranih je bilo 67 prostovoljnih gasilskih enot in štiri poklicne. Največ težav je bilo z meteorno vodo, ki je zalivala stanovanjske in gospodarske objekte.