Obilne padavine vse do jutranjih ur povzročale preglavice

Ljubljana, 30. septembra - Obilne padavine so preko noči in vse do jutranjih ur povzročile nekaj preglavic na območjih Regijskih centrov za obveščanje Ljubljana, Kranj, Trbovlje, Novo mesto, Celje in Brežice, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Meteorna voda je zalila stanovanjske in gospodarske objekte, prodajalno in prostore osnovne šole, težave tudi v prometu.