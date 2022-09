Nemški parlament sprejel znižanje DDV na plin

Berlin, 30. septembra - Nemški parlament bundestag je danes podprl znižanje davka na dodano vrednost (DDV) na zemeljski plin in daljinsko ogrevanje z 19 na sedem odstotkov. Nižja davčna stopnja bo začela veljati oktobra in bo v veljavi do marca 2024. V državno blagajno se bo posledično steklo za okoli 13 milijard evrov manj denarja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.