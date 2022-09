Obilno deževje in narasli vodotoki povzročajo nemalo težav

Osilnica/Kostel, 29. septembra - Obilno deževje, ki je zajelo večji del države, in narasli vodotoki ponekod povzročajo precejšnje težave. Kolpa poplavlja v svojem celotnem toku. V Osilnici in Kostelu poplavlja v podobnem obsegu kot pred 10 dnevi, veliko težav povzroča tudi v Beli krajini. Vreme precej preglavic povzroča tudi v Zasavju, v Savinjski dolini in na Dolenjskem.