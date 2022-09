Vreme: Padavine se bodo okrepile in ponoči razširile nad vso Slovenijo

Ljubljana, 28. septembra - Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile in se ponoči razširile nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo. Jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo večinoma oblačno z obilnejšimi padavinami, pojavljale se bodo tudi nevihte. Manj dežja bo ob morju, kjer bo pihal okrepljen jugo. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od danes zvečer do noči na soboto je predvsem na območju zahodne, osrednje in južne Slovenije zelo velika verjetnost za deževje z močnimi in dolgotrajnimi nalivi.

Obeti: Tudi v petek bo še oblačno in deževno, še bodo možni krajevni nalivi. Do sobote zjutraj bo dež ponehal. V soboto bo spremenljivo oblačno z jutranjo meglo, možna bo še kakšna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje nizkega zračnega tlaka s središčem nad Severnim morjem. Vremenska fronta se nahaja nad srednjo Evropo. V višinah je nad naše kraje pričel dotekati toplejši in še vedno vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo v krajih zahodno in južno od nas naraščala verjetnost za krajevne plohe ali nevihte. Ob Jadranu se bo krepil jugo. V četrtek bo oblačno s pogostimi padavinami, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. Manj dežja bo ob severnem Jadranu, kjer bodo tudi sončna obdobja, pihal bo okrepljen jugo.