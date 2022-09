V jesenskem tednu restavracij tokrat 107 sodelujočih restavracij

Ljubljana, 29. septembra - Jeseni bodo lahko kulinarični navdušenci ponovno uživali v tednu restavracij. Ta bo potekal od 14. do 23. oktobra v 107 restavracijah po državi, med njimi bo tudi 11 novih. To dokazuje, kako se kakovost slovenske kulinarike širi, so prepričani organizatorji. Pričakujejo, da bo jesenski teden restavracij pritegnil okoli 50.000 gostov.