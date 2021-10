Jesenski Teden restavracij vabi goste

Ljubljana, 8. oktobra - Kuharski mojstri in mojstrice po vsej Sloveniji bodo goste v teh dneh znova razvajali v kulinaričnem dogodku Teden restavracij. Ta bo trajal od danes do 17. oktobra in bo po besedah pripravljalcev dokončno potrdil, da bo Slovenija Evropska gastronomska regija tudi po letu 2021, so sporočili iz podjetja Vivi.