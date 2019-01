Pogajanja med Slovenijo in Verbundom potekajo

Ljubljana/Vuzenica, 30. januarja - Medtem ko pred sodišči v Mariboru, na Ptuju in Slovenj Gradcu potekajo postopki v tožbah proti avstrijski družbi Verbund, ki so jih vložili oškodovanci v poplavah Drave novembra 2012, tudi občine, pa Republika Slovenija, ki prav tako toži Verbund, s podjetjem poskuša doseči dogovor. Pogajanja potekajo, so za STA potrdili na okoljskem ministrstvu.