Pri popisih cen živil bodo sodelovali tudi trgovci

Ljubljana, 28. septembra - Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko se je danes sestala s predstavniki Trgovinske zbornice Slovenije in šestih trgovcev, ki so vključeni v primerjalnik cen osnovnih živil. Pripombe, o katerih so se dogovorili, bodo upoštevali v metodologiji naslednjih popisov cen, pri katerih bodo sodelovali tudi trgovci.