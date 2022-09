Primerjalnik razkril precejšnje razlike v ceni osnovnih živil

pripravila Barbara Dovč

Ljubljana, 19. septembra - V okviru vladnih ukrepov za naslovitev draginje je danes zaživela spletna stran, ki potrošnikom ponuja primerjavo cen osnovnih živil in lažjo izbiro med primerljivimi izdelki. Prvi popis cen je pokazal, da je razkorak med najcenejšo in najdražjo košarico v državi znašal 11 evrov in da je košarica na Hrvaškem lahko cenejša še za 15 evrov.