Rusija napovedala skorajšnjo priključitev štirih ukrajinskih regij

Moskva, 28. septembra - Rusko zunanje ministrstvo je po referendumih, ki so jih Ukrajina in Zahod označili za nezakonite, danes sporočilo, da bo kmalu sprejelo nadaljnje ukrepe za izpolnitev želja proruskih separatističnih voditeljev štirih okupiranih regij. Ti so namreč danes predsednika Vladimirja Putina pozvali, naj regije uradno priključi Rusiji.