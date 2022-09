Bank of England v obnovo zaupanja vlagateljev z odkupom državnih obveznic

London, 28. septembra - Potem ko so kritike v petek predstavljenega britanskega paketa proračunskih ukrepov sprožile depreciacijo funta in skok donosov na britanske državne obveznice, je danes posredovala britanska centralna banka Bank of England. Da bi spodbudila zaupanje vlagateljev, se je odločila za začasen program odkupovanja državnih dolžniških vrednostnih papirjev.