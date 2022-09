IMF in Moody's ostro nad britanske javnofinančne načrte

London, 28. septembra - IMF je v torek odkrito obsodil načrte britanske vlade, povezane z znižanjem davkov in povečanjem zadolževanja, saj naj bi to še okrepilo inflacijo. Kritični so tudi v bonitetni hiši Moody's. Funt na račun razvoja dogodkov danes vnovič izgublja, zvišujejo se tudi zahtevani donosi na britanske državne obveznice. Pri tem padajo negativni rekordi.