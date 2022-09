Začasni rezultati referendumov za priključitev ukrajinskih regij k Rusiji kažejo na pričakovan razplet

Moskva/Doneck, 27. septembra - Zgodnji začasni izidi referendumov v ukrajinskih regijah Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje kažejo na prepričljivo in pričakovano podporo volivcev za priključitev k Rusiji. Referendume, ki potekajo v regijah, ki so delno ali v celoti pod nadzorom ruskih sil, so Ukrajina in Zahod ponovno označili za neveljavne in nelegalne.