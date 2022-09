Na RTVS zaradi prijav kršitev pravice do stavke danes inšpekcijski nadzor

Ljubljana, 27. septembra - Inšpektorat za delo danes na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) opravlja nadzor, povezan s ponedeljkovo stavko tamkajšnjih zaposlenih, so za STA potrdili na inšpektoratu. V Sindikatu novinarjev Slovenije so namreč na inšpektorat podali predhodno prijavo zaradi kršitev pravice do stavke.