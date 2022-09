Uhajanje plina zaznali tudi na plinovodu Severni tok 1

Koebenhavn/Stockholm, 27. septembra - Danski in švedski pristojni organi so sinoči zaznali uhajanje plina na dveh lokacijah na plinovodu Severni tok 1. Plinovod ne obratuje, je pa v njem plin, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil danski minister za energetiko Dan Jorgensen. Pred tem so v ponedeljek uhajanje plina zaznali tudi na plinovodu Severni tok 2.