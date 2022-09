Danska zaznala nevarno uhajanje plina v bližini plinovoda Severni tok 2

Koebenhavn/Moskva, 26. septembra - Danska agencija za pomorski promet je danes potrdila "nevarno uhajanje plina" v Baltskem morju v bližini trase nesojenega plinovoda Severni tok 2, ki poteka pod Baltskim morjem od ruske do nemške obale. Da je do tega zelo verjetno prišlo znotraj tega plinovoda, so ocenili tudi v upravljalcu plinovoda, podjetju North Stream 2.