Močno deževje povzročilo poplavljanje predvsem Vipave in Logaščice

Ljubljana, 26. septembra - Močno deževje je povzročilo poplavljanje meteornih vod in porast nekaterih vodotokov, predvsem rek Vipava in Logaščica, ki sta tudi poplavljali. Veter je podrl več dreves zaradi razmočenega terena, meteorna voda pa je zalivala kleti.

Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so največ dogodkov zabeležili v občinah Vipava, Ajdovščina, Kranj, Ljubljana in Vrhnika.

Na delu so bile štiri poklicne gasilske enote in 18 prostovoljnih gasilskih društev. Gasilci so črpali meteorno vodo iz objektov, zaščitili nekatere objekte s protipoplavnimi vrečam in odstranjevali podrta drevesa. Na cesto Bled-Bohinj in na železniško progo Jesenice Bohinjska Bistrica pri naselju Nomenj so se zvalile večje skale in onemogočile promet.

Popoldne pa je deževje povzročalo težave na območju Gorenjske, predvsem v okolici Tržiča. V Bistrici pri Tržiču je meteorna voda zalila kletne prostore osnovne šole, industrijsko halo in gostinski lokal. Gasilci so meteorno vodo črpali tudi iz trgovine v Škofji Loki.

Reke Vipava, Logaščica in Ljubljanica imajo velike pretoke in se razlivajo. Velike pretoke imajo tudi reke na severnem Primorskem, v osrednji Sloveniji in na Celjskem. Pretoki rek v preostalem delu države so povečini srednji, na Dolenjskem in v Pomurju pa mali. Danes bodo Vipava in Ljubljanica ter reke na Notranjskem ohranjale velike pretoke. Sava in Savinja v spodnjem toku, Krka, Kolpa, Rižana in Mura bodo naraščale. Vodnatost rek v večjem delu države bo nespremenjena, je objavila Agencija RS za okolje.

Ponoči lahko Vipava s pritoki ponovno naraste in se razlije na izpostavljenih območjih. V torek bodo reke v zahodni in osrednji Sloveniji ohranjale veliko vodnatost, do velikih pretokov lahko narastejo tudi reke v severni Sloveniji. Ob močnejših padavinah lahko v zahodni in na širšem območju osrednje Slovenije hitro narastejo hudourniški vodotoki. Možne bodo tudi poplave meteornih in zalednih voda. Drugje bodo pretoki rek srednji, v Prekmurju pa mali. V sredo bodo reke prehodno upadale, v naslednjih dneh pa pričakujejo ponovno povečanje vodnatosti rek.

V torek bo povišana gladina morja. Ob dopoldanski plimi okoli 11. ure se lahko morje za krajši čas razlije po nižjih delih obale. Temperatura večine rek je med 7 in 17 stopinj Celzija. Morje ob slovenski obali ima 22 stopinj.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, možna bo tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 22 stopinj.

V torek bo oblačno in deževno, popoldne bo zapihal veter severnih smeri, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 15 do 19, na Primorskem do 22 stopinj.

V sredo bo sprva delno jasno, po nižinah bo dopoldne precej nizke oblačnosti. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v hribih na zahodu bo občasno deževalo. Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter.

V četrtek bo oblačno, občasno bo deževalo, pogosteje v zahodni polovici Slovenije.