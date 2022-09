Ob nalivih možnost poplav

Ljubljana, 24. septembra - Reke, ki imajo sedaj v večjem delu države malo vodnatost, bodo v nedeljo v večjem delu države začele naraščati. Ob močnejših dolgotrajnih nalivih pa lahko že v noči na nedeljo pride do poplavljanja meteornih in razlivanja hudourniških voda predvsem na širšem Primorskem ter v porečjih Kolpe, Reke in Krke.