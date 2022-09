V SKGZ zaskrbljeni nad izidom volitev v Italiji

Trst, 26. septembra - V Slovenski kulturno-gospodarski zvezi (SKGZ), eni od krovnih organizacij Slovencev v Italiji, so izrazili zaskrbljenost nad izidom volitev v Italiji, kjer je slavila desnica. Še posebej so zaskrbljeni zaradi močne okrepitve postfašistične stranke Bratje Italije. So pa v SKGZ zadovoljni, da je Tatjani Rojc uspela ponovna izvolitev v senat.