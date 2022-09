V Italiji glede na vzporedne volitve zmaga desnice

Rim, 25. septembra - Na današnjih parlamentarnih volitvah v Italiji je glede na izide vzporednih volitev, ki jih objavljajo italijanski mediji, zmagal desni pol, v katerem so postfašistični Bratje Italije, desna Liga in desnosredinska stranka Naprej Italija. Največ glasov so dobili Bratje Italije, njihova vodja Giorgia Meloni bi tako lahko postala nova premierka.