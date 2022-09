Na lokalnih volitvah na Češkem zadovoljni vlada in opozicija, pa tudi skrajna desnica

Praga, 25. septembra - Na lokalnih volitvah na Češkem so glede na delne izide liberalne in konservativne stranke vladne koalicije pod vodstvom premierja Petra Fiale zmagale v Pragi, Brnu, Plznu in Čeških Budejovicah. Opozicijska stranka Ano nekdanjega predsednika vlade Andreja Babiša pa je bila uspešna v osmih od 13 večjih središč. Zadovoljna je tudi skrajna desnica.