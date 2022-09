Na Češkem danes začetek lokalnih in senatnih volitev

Praga, 23. septembra - Na Češkem bodo danes in v soboto potekale lokalne volitve in delne senatne volitve, ki predstavljajo pomemben preizkus moči za tamkajšnje stranke. Gre namreč za prve volitve po parlamentarnih lani jeseni in obenem nekakšen uvod v kampanjo za predsedniške volitve, ki bodo potekale v začetku prihodnjega leta.