Razmere v Osilnici in Kostelu se umirjajo, začenjajo s temeljitejšo sanacijo

Osilnica/Kostel/Črnomelj/Ljubljana, 18. septembra - Razmere v Osilnici in Kostelu se po dveh dnevih padavin, ki so povzročile obilne poplave, umirjajo, saj se Kolpa z okoliškimi pritoki počasi vrača nazaj v strugo. Dostop do Osilnice je še vedno mogoč le preko Hrvaške, dostop prek Strme rebri ostaja zaprt. V obeh občinah je treba prekuhavati vodo. Ukrep prekuhavanja vode velja tudi za Črnomelj.