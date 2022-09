Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 9.)

Ljubljana, 23. septembra - Tuje tiskovne agencije so povzele poročanje STA o napovedi slovenskega ministrstva za zdravje, da bo zaradi nenavadnih okoliščin in očitnih nedoslednosti ob sprejemu in med zdravljenjem v celjski bolnišnici ovadilo vodstvo bolnišnice. Poročale so še o srečanju srbskega predsednika Aleksandar Vučić s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem.