Število žrtev zatrtja protestov v Iranu naj bi bilo višje od uradnih navedb

New York/Teheran, 23. septembra - V zatrtju protestov v Iranu, ki so izbruhnili po smrti Mahse Amini v policijskem pridržanju zaradi kršenja strogih islamskih pravil oblačenja, je doslej umrlo najmanj 36 ljudi, je sporočila skupina za človekove pravice s sedežem v New Yorku. Iranske oblasti so medtem aretirale več novinarjev, ki so pomagali razkriti primer mlade Kurdinje.