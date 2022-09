Hrvaški politolog: Manj bo na volitvah v BiH sprememb, večja bo nestabilnost v državi in regiji

pogovarjala se je dopisnica STA iz Zagreba Tina Bernik

Zagreb/Sarajevo, 25. septembra - Prihodnjo nedeljo bodo v Bosni in Hercegovini splošne volitve, ki tudi zaradi neodločnega pritiska mednarodne skupnosti ne bodo prinesle večjih sprememb na političnem prizorišču, je za STA ocenil hrvaški politični analitik Božo Skoko. To bo po njegovem mnenju negativno vplivalo na stabilnost države in s tem stabilnost celotne regije.